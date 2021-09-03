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При верстки использовались следующие технологии:- bem-методолгия- адаптивная резиновая верстка- grid- flex-box- javascript- jquery - github- bootstap- gulp- scss- html- css 3- gulp- scss- bootstrap 4https://github.com/ivolat05/avtonomerhttps://ivolat05.github.io/avtonomerhttps://ivolat05.github.io/avtonomer/dist/index.htmlhttps://ivolat05.github.io/avtonomer/dist/internal.htmlhttps://ivolat05.github.io/avtonomer/dist/login.html