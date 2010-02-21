http://andrvm.ru/portf/verstka/besttrofey.ru/

Верстка шаблона для Phpshop.

Валидная (XHTML 1.0 Strict), блочная, резиновая (от 1024х768 до 1280х1024), кроссбраузерная (Opera 9, Firefox, IE7+) верстка. 2010 г. Поддержка IE6 намеренно отсутствует.