Besttrofey.ru
HTML-верстка
Добавлена268 просмотров
14 лет назад
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Верстка шаблона для Phpshop.
Валидная (XHTML 1.0 Strict), блочная, резиновая (от 1024х768 до 1280х1024), кроссбраузерная (Opera 9, Firefox, IE7+) верстка. 2010 г. Поддержка IE6 намеренно отсутствует.