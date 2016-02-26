Collagen Skin & Joint

LP с адаптивной версткой (320-1426px) Collagen

http://alraa.com/portfolio/collagen/

Технологии:

html5

css3

jquery

canvas

parallax

animation

Для слайдеров и каруселей использовал универсальный slick slider

Был предоставлен проработанный дизайн для промежуточных расширений что значительно упростило работу над страницей

Результат: