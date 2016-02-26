Collagen Skin & Joint

Добавлена
9 лет назад
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LP с адаптивной версткой (320-1426px) Collagen

http://alraa.com/portfolio/collagen/

Технологии:

  • html5
  • css3
  • jquery
  • canvas
  • parallax
  • animation
Для слайдеров и каруселей использовал универсальный slick slider

Был предоставлен проработанный дизайн для промежуточных расширений что значительно упростило работу над страницей

Результат:

HTMLjQuery