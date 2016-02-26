Collagen Skin & Joint

LP с адаптивной версткой (320-1426px) Collagen
http://alraa.com/portfolio/collagen/
Технологии:
- html5
- css3
- jquery
- canvas
- parallax
- animation
Был предоставлен проработанный дизайн для промежуточных расширений что значительно упростило работу над страницей
Результат:
- качественная вёрстка по исходным требованиям, проверка Chrome, Safari, Firefox, Opera (последняя версия), IE9-11, Mac, iPhone5, iPhone6, iPad
- отличный Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Falraa.com%2Fportfolio%2Fcollagen%2F&tab=desktop
- хорошее настроение у заказчика ;) остался доволен работой (упор делаю на качество, делаю как для себя!)