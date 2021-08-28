Доработка сайта агенства недвижимости

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“Город” - агентство недвижимости
Задача:
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✔️ в связи с расширением географической зоны работы агентство недвижимости заказчику необходимо было добавить на сайт дополнительные страницы.
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Что было сделано:
Заказчик предоставил дизайн-макет дополнительных страниц.
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Верстка интернет-страницы заняла 10 часов.
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✅В конструкцию сайта были добавлены новые страницы, не нарушая работоспособность остальных.
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✅Для улучшения быстродействия новых блоков были максимально использованы конструкции уже готовых блоков. Это не будет увеличивать время загрузки сайта, а также сделает поддержку новых блоков более удобными.
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✅Чтобы сайт открывался даже с медленным интернетом, я сжал изображения и весь код. Пользоваться сайтом можно даже со смартфона в метро, где плохо ловит сеть.
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✅На сайте использован фильтр поиска объектов недвижимости, используя который пользователь сможет найти всю необходимую для себя информацию об объектах недвижимости или обратиться к специалистам для профессионального подбора.