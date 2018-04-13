Форма авторизации для сайта

Ко мне обратилась саратовская компания с просьбой сверстать форму авторизации для их сайта, сроки на разработку: 3 дня. Я получил дизайн-макет и 2.500р предоплаты.

В требования входило:

Адаптивность — правильное отображение сайта на всех устройствах (ноутбуки, планшеты, телефоны)

Кроссбраузерность

Валидация форм

Плавные CSS анимации

Первым делом я сверстал главню форму и выгрузил резервную копию на GitHub, чтобы не потерять важные данные и в любой момент иметь возможность откатиться к предыдущей версии.

Для валидации форм я воспользовался готовым рабочим решением-плагином jquery form validator — с его помощью я подсвечиваю поля воода красной рамкой, когда введенные данные не соответствуют требованиям.

Работу удалось закончить на день раньше срока, чем я изрядно порадовал заказчика.

Посмотреть работу: https://persiklover.github.io/cryptolite-login