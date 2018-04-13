Форма авторизации для сайта

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Ко мне обратилась саратовская компания с просьбой сверстать форму авторизации для их сайта, сроки на разработку: 3 дня. Я получил дизайн-макет и 2.500р предоплаты.
В требования входило:
- Адаптивность — правильное отображение сайта на всех устройствах (ноутбуки, планшеты, телефоны)
- Кроссбраузерность
- Валидация форм
- Плавные CSS анимации
Для валидации форм я воспользовался готовым рабочим решением-плагином jquery form validator — с его помощью я подсвечиваю поля воода красной рамкой, когда введенные данные не соответствуют требованиям.
Работу удалось закончить на день раньше срока, чем я изрядно порадовал заказчика.
Посмотреть работу: https://persiklover.github.io/cryptolite-login