Галерея фасадов

Добавлена
7 лет назад
311 просмотров
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Компания «Билдэко» занимается наружной отделкой зданий: ремонтирует фасады, штукатурит стены, монтирует конструкции, облицовывает гранитом, керамикой и панелями. Фотографии законченных объектов публикует в галерее на сайте. Нужно усложнить макет, чтобы галерея смотрелась интереснее. 

HTML5, CSS3, jQuery, PHP 

Bootstrap, Wordpress

bldco.ru/category/obekty/