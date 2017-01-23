Галерея фасадов

Компания «Билдэко» занимается наружной отделкой зданий: ремонтирует фасады, штукатурит стены, монтирует конструкции, облицовывает гранитом, керамикой и панелями. Фотографии законченных объектов публикует в галерее на сайте. Нужно усложнить макет, чтобы галерея смотрелась интереснее.

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