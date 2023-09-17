Головна сторінка сайту кав'ярні Bean Scene Coffee
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Адаптивна верстка під усі пристрої головної сторінки сайту кав'ярні Bean Scene Coffee, зроблена анімація блоків та елементів, чистий валідний код, ефективність за PageSpeed Insights для усіх пристроїв 100%.
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