Головна сторінка сайту кав'ярні Bean Scene Coffee

Адаптивна верстка під усі пристрої головної сторінки сайту кав'ярні Bean Scene Coffee, зроблена анімація блоків та елементів, чистий валідний код, ефективність за PageSpeed Insights для усіх пристроїв 100%.

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https://bean-scene-coffee-project.netlify.app/