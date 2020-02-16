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GoTech
HTML-верстка
Добавлена
4 года назад
106 просмотров
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
GoTech
- верстка многостраничного лендинга с большим количеством форм, всплывающих окнон и галерей фотографий.
При разработке использовались такие технологии как:
BEM Technology
CSS preprocessors (SCSS)
Block styling
Media queries
Ссылки:
Демо
GitHub
1920x889
115 КБ
1920x887
170 КБ
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100 КБ
1902x896
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1918x859
156 КБ
1920x889
188 КБ
Арождан Байбусынов
arozhdan
Был
3 года назад
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#4 из 6
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