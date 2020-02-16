GoTech

Добавлена
4 года назад
106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

GoTech

 - верстка многостраничного лендинга с большим количеством форм, всплывающих окнон и галерей фотографий. 

При разработке использовались такие технологии как:

  • BEM Technology
  • CSS preprocessors (SCSS)
  • Block styling
  • Media queries
Ссылки:

Демо

GitHub