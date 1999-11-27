Быстро, качественно

Байбусынов Арождан

27/11/1999

> Верстальщик

> Junior frontend

разработчик

Меня зовут Байбусынов Арождан Асланович, 20лет. Еще будучи учеником 9 класса, увлекся IT направлением, писал первые программы на языке программирования Pascal. Закончив школу-лицей со средним баллом 4,5 / 5 решил связать свою жизнь с программированием и поступил в Прагу на информатика. В настоящее время учусь по обмену в Испании. Конкретно веб направлением начал заниматься еще на первом курсе, привлекает возможность практыически моментально видеть результат своих работ. Одним из главных своих качеств считаю отсутствие страха перед чем-то новым для себя, умение мыслить трезво, оперативно искать решение нестандартных задач / сложностей, с которыми еще не сталкивался. Верстку изучал самостоятельно, в университете, консультировался со множеством профессоров (в Праге и Валенсии), участвовал в различных марафонах.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Английский B2/C1, HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, РАЗЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ (SLICK

SLIDER, AOS, ANIMATE.CSS), BOOTSTRAP 4, CSS ПРЕПРОЦЕССОРЫ (SCSS, SASS, LESS), БЭМ,

кроссбраузерность, адаптивная верстка, OCTOBER CMS + основы WordPress, NPM,

GULP, GIT, ОСНОВЫ NODE JS + EXPERIENCE + ШАБЛОНИЗАТОРА EJS + MongoDB.

Заключение:

Как исполнителя вы получите не только специалиста со стандартным последовательным мышлением программиста, но с креативностью, инициативностью, достаточным уровнем знаний во многих сферах web технологий, а также ответственного, дисциплинированного человека, готового к новым вызовам, мотивацией, нежеланием стоять на месте и идти

только вверх по карьерной лестнице.

Ссылки:

• Сайт портфолио – Arozhdan.ru

• Github – github.com/Arozhdan