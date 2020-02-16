Интернет Магазин

Добавлена
4 года назад
63 просмотра
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E-shop

Чистый JavaScript реализующий весь frontend функционал сайта:

  • добавление фильтров
  • изменение сортировщика ( по цене, площади и тд)
  • возможность выбора способа отображения контенте ( плиты или таблица )
Демо