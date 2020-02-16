Интернет Магазин

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Добавлена
4 года назад
63 просмотра
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фриланс
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E-shop
Чистый JavaScript реализующий весь frontend функционал сайта:
добавление фильтров
изменение сортировщика ( по цене, площади и тд)
возможность выбора способа отображения контенте ( плиты или таблица )
Демо
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95 КБ
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Арождан Байбусынов
arozhdan
Был
3 года назад
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