CRM system

Добавлена
4 года назад
79 просмотров
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Данный проект

-JavaScript  для реализации функционала системы управления взаимодействия с клиентами.

  • Просмотр всех данных
  • Фильтрация
  • Редактирование данных каждого клиента
  • Добавление новых данных