COLOR PICKER

Добавлена
4 года назад
78 просмотров
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COLOR PICKER

Простая игра на JavaScript, задача которой является показать умение работы с разными типами данных. 

Игра генерирует 3 либо 6 ( в зависимости от выбранной сложности ) блока различных цветов, а также строку с цветом  в формате RGB который вам нужно угадать.

При ошибке блок пропадает.