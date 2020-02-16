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COLOR PICKER
Простая игра на JavaScript, задача которой является показать умение работы с разными типами данных.
Игра генерирует 3 либо 6 ( в зависимости от выбранной сложности ) блока различных цветов, а также строку с цветом в формате RGB который вам нужно угадать.
При ошибке блок пропадает.