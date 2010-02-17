HTML-версия сайта Trust Control International
HTML-верстка
Добавлена233 просмотра
14 лет назад
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Сайт международной компании Trust Control International. Простой и чистый дизайн. Главное отличие – это резиновая верстка, то есть под любое разрешение экрана и любой монитор, используется 100% места. А так же кроссбраузерность, отображается одинаково во всех популярных современных браузерах.
Мною было выполнено: дизайн, верстка, наполнение, администрирование.