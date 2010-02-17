Флеш-сайт Trust Control International

http://trust-control.info/flash

Flash cайт с красивыми визуальными эффектами. Основной flash извлекает данные контента из внешнего XML-файла. Состоит из пяти основных разделов с множеством подуровней, имеется так же форма обратной связи. Поддержка полноэкранного режима (full screen).