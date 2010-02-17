Интернет-магазин дверной фурнитуры

http://www.steelhouse.od.ua/

Это псевдо интернет-магазин, то есть оплата производится только при получении товаров, никакой биллинг-системы электронной коммерции на сайте нет. Выполнен на Wordpress. Что бы сделать из CMS для блогов интернет магазин применяется связка из двух php-плагинов: «Ваша корзина» и «Форма заказа». Простой, приятный и ненавязчивый дизайн. Мною было выполнено: дизайн, настройка CMS и плагинов, баннеры, наполнение контентом.