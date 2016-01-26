Igreen - http://igreen.ru/

Интернет магазин растений и кашпо.

Озеленение интерьеровСовременные офисы и бизнес-центры стремятся к повышению эффективности труда своих сотрудников, раскрытию их творческих способностей и умственной концентрации. Наличие живых растений заставляет любого человека почувствовать себя в комфортной и располагающей среде, избавиться от стресса и нервного напряжения. Кроме того, зеленые насаждения очищают воздух от вредных веществ, создают благоприятный микроклимат, снижают уровень электромагнитного излучения.

В фитодизайне помещений нуждаются также отели, рестораны, торговые центры, бутики, фитнес-клубы и другие учреждения. Эффектно расположенные растения и арт-объекты придают интерьеру уникальность, делают его запоминающимся и стимулируют посетителей наносить новые визиты.