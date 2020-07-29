Интерактивная справка для конструктора окон

CMS Opencart 1.5.6

Вёрстка и программирование каждого шага.

Справка адаптивная для разрешений от 640*360px до 1920*1080px.

2 пункта справки создано - создание обычного окна и создание раздвижных дверей большого размера.

Добавление интерактивной справки, которая выполняет каждый описываемый шаг сама.

Пользователю нужно лишь читать описание и нажимать кнопку "Далее" или "Назад", а программа сама "нажимает" кнопки.

На скринах представлены только 3 шага как пример, в видео можно посмотреть как она работает.

Сложность задания состояла в том, что код программы был написан разными разработчиками, код очень запутан и часто встречалась ситуация, когда части одного большого блока были созданы в разных местах в разных блоках, без видимой на то причины, что очень сильно сказалось на итоговой скорости работы программы и усложнило работу по созданию справки.

Пришлось создавать отдельный модуль, который связал бы нужные части кода и заставил их работать правильно.