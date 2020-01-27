Интернет-магазин

Адаптивная вёрстка интернет-магазина игровых компьютеров. Применены различные анимации, в том числе 3D вращение слайдов на главной по положению курсора мыши.

Прямое общение исполнителя с дизайнером, согласование до мельчайших деталей.

Эту и другие работы в действии можно посмотреть на нашем сайте.