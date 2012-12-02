Интернет-магазин радиоуправляемых вертолетов

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Верстка кроссбраузерная, включая IE 7+. Макет сверстан с использованием 2-х слоев. В браузерах в которых есть поддержка CSS3, меню отображается с использованием данного языка, а в браузерах где данный язык не используется меню корректно отображается и с CSS2.