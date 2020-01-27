Корпоративный сайт

Добавлена
4 года назад
2823 просмотра
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Адаптивная вёрстка сайта республиканского предприятия.

Свёрстано более 10 уникальных страниц, а также страница стайл-гайд. Полностью реализован интерактив с поиском аптек на Яндекс-карте.

Прямое общение исполнителя с заказчиком от студии NineSeven.

Вёрстку можно посмотреть в действии на нашем сайте.