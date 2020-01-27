Корпоративный сайт

Адаптивная вёрстка сайта республиканского предприятия.

Свёрстано более 10 уникальных страниц, а также страница стайл-гайд. Полностью реализован интерактив с поиском аптек на Яндекс-карте.

Прямое общение исполнителя с заказчиком от студии NineSeven.

Вёрстку можно посмотреть в действии на нашем сайте.