Landing для выбора тарифного плана

Страница призвана заинтересовать пользователя в приобретении тарифного плана на определенные услуги с последующим заполнением контактной формы для хранения данных в БД или отправки на почту.

Верстка полностью адаптивна и семантична. Прогонял через w3c validator.

Отправка данных реализована с использованием технологии AJAX (fetch). СУБД - MySQL