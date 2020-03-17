Landing для выбора тарифного плана

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Страница призвана заинтересовать пользователя в приобретении тарифного плана на определенные услуги с последующим заполнением контактной формы для хранения данных в БД или отправки на почту.
Верстка полностью адаптивна и семантична. Прогонял через w3c validator.
Отправка данных реализована с использованием технологии AJAX (fetch). СУБД - MySQL