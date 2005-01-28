Landing Page арендовщика разных WEB-Скриптов

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
=> HTML/CSS/JS/PHP/MYSQL => Создание статичных сайтов: 10$/час
Моя цель - сделать работу быстро и качественно!
Всем привет! Я занимаюсь версткой сайтов уже более 3-x года, долго обучался и практиковался и решил предоставлять свои услуги, как фрилансер.
Используемые технологии:
- HTML, CSS, JS, PHP, MYSQL
Даю гарантию на выполненную работу.
Не нарушаю сроки сдачи.
Бесплатно внесу все правки в течении месяца.
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