Landing page parallax animation - Avantis

Этот веб-сайт был создан для того, чтобы вы могли оценить мои навыки в создании эффектов параллакса.



Сайт полностью адаптирован и работает на всех платформах и устройствах.

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