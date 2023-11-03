Landing page parallax animation - Avantis

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Этот веб-сайт был создан для того, чтобы вы могли оценить мои навыки в создании эффектов параллакса.

Сайт полностью адаптирован и работает на всех платформах и устройствах.

Для просмотра веб-сайта перейдите по ссылке или посмотрите видео.

Ссылка: https://650334087a70ef0a8d7061c5--zingy-fox-afffb0.netlify.app/homeen