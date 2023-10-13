Landing page - Shakir
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Добавлена3 просмотра
2 месяца назад
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Веб-сайт с очень красивой параллакс-анимацией, красивым дизайном и красивой SVG иллюстрацией.
Сайт полностью адаптирован и работает на всех платформах и устройствах.
Для просмотра веб-сайта перейдите по ссылке или посмотрите видео.
Ссылка: https://650342d69aa10c079fff81c4--rainbow-centaur-059c65.netlify.app/