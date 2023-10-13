Landing page - Shakir

Веб-сайт с очень красивой параллакс-анимацией, красивым дизайном и красивой SVG иллюстрацией.





Сайт полностью адаптирован и работает на всех платформах и устройствах.

Для просмотра веб-сайта перейдите по ссылке или посмотрите видео.



Ссылка: https://650342d69aa10c079fff81c4--rainbow-centaur-059c65.netlify.app/