Landing page - Stack
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Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
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Веб-сайт с параллакс-скроллингом, отличными анимациями и красивым дизайном.
Сайт полностью адаптирован и работает на всех платформах и устройствах.
Для просмотра веб-сайта перейдите по ссылке или посмотрите видео.
Ссылка: https://650333c380e6840a80df17d4--preeminent-ganache-1fbaea.netlify.app/