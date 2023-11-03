Landing page - Stack

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
2 просмотра
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Веб-сайт с параллакс-скроллингом, отличными анимациями и красивым дизайном.

Сайт полностью адаптирован и работает на всех платформах и устройствах.

Для просмотра веб-сайта перейдите по ссылке или посмотрите видео.

Ссылка: https://650333c380e6840a80df17d4--preeminent-ganache-1fbaea.netlify.app/