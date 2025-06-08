Лендинг HTML

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9 часов назад
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Услуга: Разработка продающего лендинга на HTML/CSS/JS

Что я предлагаю:

  1. Полная верстка лендинга

    • Чистый, валидный HTML5/CSS3 код.

    • Кроссбраузерная совместимость (Chrome, Safari, Firefox, Edge).

  2. Готовые решения под ключ:

    • SEO-оптимизированная структура.

    • Интеграция с CRM, Google Analytics, Telegram-ботом.

    • Формы обратной связи с отправкой на почту/Telegram.

  3. Дизайн (опционально):

    • Уникальный дизайн по вашему ТЗ.

Сроки и стоимость:

  • Базовый лендинг (5-7 блоков): от 5 000 ₽ / срок: 3-5 дней.

  • Премиум (сложная анимация, кастомный дизайн): от 10 000 ₽ / срок: 7-10 дней.

  • Срочный заказ: +30% к стоимости.

Почему я?


✅ Фиксированные сроки — без задержек.
✅ Правки на этапе разработки — бесплатно.
✅ Техподдержка после сдачи проекта — 14 дней.

Свяжитесь со мной!
📩 Telegram: @Uoicq
✉️ Почта: [email protected]

Готов приступить сегодня! Опишите задачу — оценю проект за 1 час.