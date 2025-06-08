Лендинг HTML

Услуга: Разработка продающего лендинга на HTML/CSS/JS

Полная верстка лендинга Чистый, валидный HTML5/CSS3 код.

Кроссбраузерная совместимость (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Готовые решения под ключ: SEO-оптимизированная структура.

Интеграция с CRM, Google Analytics, Telegram-ботом.

Формы обратной связи с отправкой на почту/Telegram. Дизайн (опционально): Уникальный дизайн по вашему ТЗ.

Базовый лендинг (5-7 блоков): от 5 000 ₽ / срок: 3-5 дней.

Премиум (сложная анимация, кастомный дизайн): от 10 000 ₽ / срок: 7-10 дней.

Срочный заказ: +30% к стоимости.



✅ Фиксированные сроки — без задержек.

✅ Правки на этапе разработки — бесплатно.

✅ Техподдержка после сдачи проекта — 14 дней.

Свяжитесь со мной!

📩 Telegram: @Uoicq

✉️ Почта: [email protected]

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