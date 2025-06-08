Лендинг HTML

Услуга: Разработка продающего лендинга на HTML/CSS/JSЧто я предлагаю:
Полная верстка лендинга
Чистый, валидный HTML5/CSS3 код.
Кроссбраузерная совместимость (Chrome, Safari, Firefox, Edge).
Готовые решения под ключ:
SEO-оптимизированная структура.
Интеграция с CRM, Google Analytics, Telegram-ботом.
Формы обратной связи с отправкой на почту/Telegram.
Дизайн (опционально):
Уникальный дизайн по вашему ТЗ.
Базовый лендинг (5-7 блоков): от 5 000 ₽ / срок: 3-5 дней.
Премиум (сложная анимация, кастомный дизайн): от 10 000 ₽ / срок: 7-10 дней.
Срочный заказ: +30% к стоимости.
Почему я?
✅ Фиксированные сроки — без задержек.
✅ Правки на этапе разработки — бесплатно.
✅ Техподдержка после сдачи проекта — 14 дней.
Свяжитесь со мной!
📩 Telegram: @Uoicq
✉️ Почта: [email protected]
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