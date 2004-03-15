Лендинг с адаптивом

Ссылка на работу:https://svyatynsky.github.io/voynichh/
Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.
Время вёрстки:
1 день (10 часов)
Как было реализовано, что использовал?
- Бургер меню
- Слайдер с цитатами
- Плавная прокрутка к якорю
- Надёжные колоничные системы с использованием flexbox
- Динамический адаптив. При определённой ширине кнопка "live shat" перескакивает в бургер меню (без дубля кода)
- Был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение
- Фиксированая шапка
- Lazy load изображений
- Анимация