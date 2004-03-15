Лендинг с адаптивом

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Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.

Время вёрстки:

1 день (10 часов)

Как было реализовано, что использовал?

Бургер меню

Слайдер с цитатами

Плавная прокрутка к якорю

Надёжные колоничные системы с использованием flexbox

Динамический адаптив. При определённой ширине кнопка "live shat" перескакивает в бургер меню (без дубля кода)

Был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение

Фиксированая шапка

Lazy load изображений

Анимация

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