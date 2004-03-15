Лендинг с адаптивом

Добавлена
5 лет назад
93 просмотра
voynich.png

Ссылка на работу:

https://svyatynsky.github.io/voynichh/

Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.

Время вёрстки:

1 день (10 часов)

Как было реализовано, что использовал?

  • Бургер меню
  • Слайдер с цитатами
  • Плавная прокрутка к якорю
  • Надёжные колоничные системы с использованием flexbox
  • Динамический адаптив. При определённой ширине кнопка "live shat" перескакивает в бургер меню (без дубля кода)
  • Был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение
  • Фиксированая шапка
  • Lazy load изображений
  • Анимация

Ссылка на работу:

https://svyatynsky.github.io/voynichh/