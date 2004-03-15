Современный адаптивный магазин

Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.
Время вёрстки:
2 дня (16 часов)
Как было реализовано?
- Бургер меню
- Простой слайдер
- Надёжные колоничные системы с использованием flexbox
- Динамический адаптив. При определённой ширине блок "actions" перескакивает в бургер меню (без дубля кода)
- Был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение
- Фиксированая шапка
- В блоке "our projects" были сделаны отзывчивые картинки, которые смотрятся адекватно на всех устройствах
- В подвале сайта при ширинах меньше 1061px был сделан аккордеон с jQuery