Современный адаптивный магазин

Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.

Время вёрстки:

2 дня (16 часов)

Как было реализовано?

Бургер меню

Простой слайдер

Надёжные колоничные системы с использованием flexbox

Динамический адаптив. При определённой ширине блок "actions" перескакивает в бургер меню (без дубля кода)

Был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение

Фиксированая шапка

В блоке "our projects" были сделаны отзывчивые картинки, которые смотрятся адекватно на всех устройствах

В подвале сайта при ширинах меньше 1061px был сделан аккордеон с jQuery

Ссылка на работу:

https://svyatynsky.github.io/pahu/