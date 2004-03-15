Современный адаптивный магазин

Добавлена
5 лет назад
106 просмотров
pahu.png

Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.

Время вёрстки:

2 дня (16 часов)

Как было реализовано?

  • Бургер меню
  • Простой слайдер
  • Надёжные колоничные системы с использованием flexbox
  • Динамический адаптив. При определённой ширине блок "actions" перескакивает в бургер меню (без дубля кода)
  • Был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение
  • Фиксированая шапка
  • В блоке "our projects" были сделаны отзывчивые картинки, которые смотрятся адекватно на всех устройствах
  • В подвале сайта при ширинах меньше 1061px был сделан аккордеон с jQuery

Ссылка на работу:

https://svyatynsky.github.io/pahu/

jQuery