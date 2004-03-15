Адаптивная вёрстка макета

Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.
Время вёрстки:
1 день (или 7 часов)
Как было реализовано?
- Был реализован меню-бургер с jQuery.
- Динамический адаптив. При определённой ширине меню перескакивает из блока "about" в шапку сайта.
- Фиксированная шапка сайта для большего удобства для пользователя.
- Надёжные колоничные системы с использованием flexbox.
- Плавная прокрутка к якорю.
- А так же был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение.