Адаптивная вёрстка макета

Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.

Время вёрстки:

1 день (или 7 часов)

Как было реализовано?

Был реализован меню-бургер с jQuery.

Динамический адаптив. При определённой ширине меню перескакивает из блока "about" в шапку сайта.

Фиксированная шапка сайта для большего удобства для пользователя.

Надёжные колоничные системы с использованием flexbox.

Плавная прокрутка к якорю.

А так же был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение.

Ссылка на работу:

https://svyatynsky.github.io/wheels/