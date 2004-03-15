Адаптивная вёрстка макета

Добавлена
5 лет назад
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Wheels.png

Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.

Время вёрстки:

1 день (или 7 часов)

Как было реализовано?

  • Был реализован меню-бургер с jQuery.
  • Динамический адаптив. При определённой ширине меню перескакивает из блока "about" в шапку сайта.
  • Фиксированная шапка сайта для большего удобства для пользователя.
  • Надёжные колоничные системы с использованием flexbox.
  • Плавная прокрутка к якорю.
  • А так же был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение.

Ссылка на работу:

https://svyatynsky.github.io/wheels/

jQuery