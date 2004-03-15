Приют для животных

Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.
Первый лендинг, который я сверстал, поэтому есть некоторые недочёты. Все ведь с чего-то начинали. Но зато сейчас я исправил свои ошибки, которые я допускал здесь и больше их не допускаю.
Время вёрстки:
2 дня (20 часов)
Как было реализовано?
- Бургер меню
- Динамический адаптив. При определённой ширине кнопка "live shat" перескакивает в бургер меню (без дубля кода)
- Был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение
- Фиксированая шапка
- Так же были сделаны модальные окна