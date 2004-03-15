Приют для животных

Этот макет я нашёл в сети и самостоятельно сверстал.

Первый лендинг, который я сверстал, поэтому есть некоторые недочёты. Все ведь с чего-то начинали. Но зато сейчас я исправил свои ошибки, которые я допускал здесь и больше их не допускаю.

Время вёрстки:

2 дня (20 часов)

Как было реализовано?

Бургер меню

Динамический адаптив. При определённой ширине кнопка "live shat" перескакивает в бургер меню (без дубля кода)

Был реализован адаптив под все устройства с любой шириной и высотой экрана. Была только версия для компьютеров, поэтому адаптив реализовал на своё усмотрение

Фиксированая шапка

Так же были сделаны модальные окна

Ссылка на работу:

https://svyatynsky.github.io/cozy-house/