Меню для Дарт Вейпора

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Команда «Дарт Вейпора» поставляет жидкости для электронных сигарет. Ребята сами разрабатывают составы и запускают их в производство. Для сайта купили красивую тему, но мобильное меню заняло половину телефона. Нужен компактный вариант.
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