Меню для Дарт Вейпора

Добавлена
7 лет назад
323 просмотра
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Команда «Дарт Вейпора» поставляет жидкости для электронных сигарет. Ребята сами разрабатывают составы и запускают их в производство. Для сайта купили красивую тему, но мобильное меню заняло половину телефона. Нужен компактный вариант. 

Wordpress, WooCommerce, Flaton Theme, Bootstrap 

HTML5, CSS3, PHP

darthvapor.ru