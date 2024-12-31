NFT Marketplace Website

Проект NFT Marketplace - это визуально динамичная платформа для торговли и изучения NFT, с плавной анимацией и функциональными таймерами для аукционов и событий. Ключевые страницы включают в себя главную страницу, регистрацию и вход, подключение кошелька, профиль автора, детализацию NFT, торговую площадку и рейтинги.

Каждая страница была спроектирована с учетом интуитивно понятной навигации и отзывчивости, обеспечивая бесперебойную работу с пользователем. Построенная на чистом и эффективном коде, платформа полностью отзывчива и совместима с кроссбраузерными браузерами, предлагая увлекательную среду для энтузиастов NFT.