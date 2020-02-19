Облачный майнинг

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Старый сайт был сделан на float и табличной верстке. Без какой либо адаптации.
Необходимо было произвести редизайн согласно новому дизайн макету, обновить иллюстрации и сделать адаптацию для планшетов и мобильных устройств.
Из особенностей - сложная админ панель с двумя меню и различным функционалом для покупки, продажи и статистики майнинга.
Срок исполнения - 7 дней
Стоимость 4,500 грн или 12,000 руб