Облачный майнинг

Старый сайт был сделан на float и табличной верстке. Без какой либо адаптации.

Необходимо было произвести редизайн согласно новому дизайн макету, обновить иллюстрации и сделать адаптацию для планшетов и мобильных устройств.

Из особенностей - сложная админ панель с двумя меню и различным функционалом для покупки, продажи и статистики майнинга.

Срок исполнения - 7 дней

Стоимость 4,500 грн или 12,000 руб