Оформление документов

Paperwork (fargalviking2.github.io)

Самая масштабная моя работа. Заголовки разделов появляются с анимацией при попадании в поле зрения браузера, поэтому на скриншоте веб-страницы большинства нет.

4-х страничный сайт, т.к в макете только 4 страницы, должно было быть больше. Чистый код по БЭМу, отзывчиво-адаптивная верстка.