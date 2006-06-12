Це односторінковий сайт, створений для онлайн-магазину, який спеціалізується на продажу кімнатних рослин. Сайт виконаний у сучасному стилі з акцентом на візуальну естетику та зручність для користувача.📌 Що реалізовано:
Адаптивна HTML/CSS верстка
Сучасний дизайн з темною палітрою кольорів
Секції: головний блок, трендові товари, популярні позиції, відгуки клієнтів
Максимальна увага до візуальної структури контенту
Зручна карточна сітка товарів
Сумісність з основними браузерами
HTML5
CSS3 (Flexbox, Grid)
Google Fonts
Іконки (наприклад, з FontAwesome або інших бібліотек)
Цей макет — приклад того, як можна елегантно презентувати продукцію в ніші домашнього декору та рослин. Ідеально підходить для маленького магазину чи промо-сторінки.