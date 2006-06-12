Це односторінковий сайт, створений для онлайн-магазину, який спеціалізується на продажу кімнатних рослин. Сайт виконаний у сучасному стилі з акцентом на візуальну естетику та зручність для користувача.

Адаптивна HTML/CSS верстка

Сучасний дизайн з темною палітрою кольорів

Секції: головний блок, трендові товари, популярні позиції, відгуки клієнтів

Максимальна увага до візуальної структури контенту

Зручна карточна сітка товарів

Сумісність з основними браузерами

HTML5

CSS3 (Flexbox, Grid)

Google Fonts

Іконки (наприклад, з FontAwesome або інших бібліотек)

📌 Що реалізовано:🛠️ Використані технології:

Цей макет — приклад того, як можна елегантно презентувати продукцію в ніші домашнього декору та рослин. Ідеально підходить для маленького магазину чи промо-сторінки.