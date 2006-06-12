Портфоліо

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месяц назад
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Це односторінковий сайт, створений для онлайн-магазину, який спеціалізується на продажу кімнатних рослин. Сайт виконаний у сучасному стилі з акцентом на візуальну естетику та зручність для користувача.

📌 Що реалізовано:

  • Адаптивна HTML/CSS верстка

  • Сучасний дизайн з темною палітрою кольорів

  • Секції: головний блок, трендові товари, популярні позиції, відгуки клієнтів

  • Максимальна увага до візуальної структури контенту

  • Зручна карточна сітка товарів

  • Сумісність з основними браузерами

🛠️ Використані технології:

  • HTML5

  • CSS3 (Flexbox, Grid)

  • Google Fonts

  • Іконки (наприклад, з FontAwesome або інших бібліотек)

Цей макет — приклад того, як можна елегантно презентувати продукцію в ніші домашнього декору та рослин. Ідеально підходить для маленького магазину чи промо-сторінки.