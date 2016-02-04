Раздел на сайте томской администрации - верстка

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Верстка раздела сайта местной администрации о планировании работ на ближайшие 3-5 лет. Итого 15 страниц + pop-up окна.
Размеры фиксированные. Используемые технологии: HTML5, CSS3, JS (jQuery, плагины, API Яндекс-карт, интеграция просмотрщика pdf).
Все было достаточно долго, сложно и интересно. Принят без правок. Тот проект, которым я на данный момент горжусь более всего.