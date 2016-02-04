Раздел на сайте томской администрации - верстка

Верстка раздела сайта местной администрации о планировании работ на ближайшие 3-5 лет. Итого 15 страниц + pop-up окна.

Размеры фиксированные. Используемые технологии: HTML5, CSS3, JS (jQuery, плагины, API Яндекс-карт, интеграция просмотрщика pdf).

Все было достаточно долго, сложно и интересно. Принят без правок. Тот проект, которым я на данный момент горжусь более всего.

http://наш-томск.рф