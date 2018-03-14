Рекламная компания WANTRESULT

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Компании нужно было обновить свой сайт. Заказчик обратился ко мне, имея готовый PSD макет, с просьбой сверстать данный сайт.
Вся работа велась через приложение Trello, где заказчик наблюдал за всем процессом работы, что позволило оперативно реализовывать пожелания заказчика, а так же в Trello велось общение.