Рекламная компания WANTRESULT

Компании нужно было обновить свой сайт. Заказчик обратился ко мне, имея готовый PSD макет, с просьбой сверстать данный сайт.

Вся работа велась через приложение Trello, где заказчик наблюдал за всем процессом работы, что позволило оперативно реализовывать пожелания заказчика, а так же в Trello велось общение.

http://hwvr10.ru/wantresult/