Студия дизайна JUL-HOME

Заказчику был нужен сайт своей студии дизайна. Обратившись ко мне, он почти сразу дал добро на верстку, попросив вести работу через приложение Trello.

Проект был завершен раньше обговоренных сроков, так как заказчика все устраивало и ответы на сообщения с моей стороны были сиюминутными.

http://hwvr10.ru/jul-home/