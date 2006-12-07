Responsive Landing Page from Figma Design

Створено повністю адаптивний лендинг на основі макета у Figma. Цей проєкт допоміг мені покращити навички в техніках верстки, адаптивному дизайні (media queries) та семантичній структурі HTML.
Основні особливості:
• Піксельна точність верстки згідно з дизайном у Figma
• Адаптивний дизайн для мобільних пристроїв, планшетів та десктопів
• Чистий, зручний для підтримки CSS, HTML, JS
• Використання Flexbox
• Підхід mobile-first
Технології: HTML, CSS, JS
Демо + код: https://github.com/yelenaker/velocity-landing