Responsive Landing Page from Figma Design

Створено повністю адаптивний лендинг на основі макета у Figma. Цей проєкт допоміг мені покращити навички в техніках верстки, адаптивному дизайні (media queries) та семантичній структурі HTML.

Основні особливості:

• Піксельна точність верстки згідно з дизайном у Figma

• Адаптивний дизайн для мобільних пристроїв, планшетів та десктопів

• Чистий, зручний для підтримки CSS, HTML, JS

• Використання Flexbox

• Підхід mobile-first

Технології: HTML, CSS, JS

Демо + код: https://github.com/yelenaker/velocity-landing