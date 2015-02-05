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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт агенства недвижимости (полностью самописный).
Подключена самописная СРМ (добавление и редактирование объектов, акций и прочего).
Проведена SEO настройка.
Создана интерактивная карта на базе Yandex.
Создан и настроен аккаунт контекстной рекламы (метрика, цели ...).
Ссылка http://hhome.pro