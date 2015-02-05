Сайт агенства недвижимости

Добавлена
9 лет назад
222 просмотра
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Сайт агенства недвижимости (полностью самописный).

Подключена самописная СРМ (добавление и редактирование  объектов, акций и прочего).

Проведена SEO настройка.

Создана интерактивная карта на базе Yandex.

Создан и настроен аккаунт контекстной рекламы (метрика, цели ...).

Ссылка http://hhome.pro