Сайт финансовой организации

Добавлена
9 лет назад
174 просмотра
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Сайт финансовой организации на базе WordPress

За основу взят шаблон U-design, переделан с пожеланием заказчика. Проведена SEO настройка.

На сайте разработаны  сервисы. Онлайн подбор предложений банка, скоринг (оценка вероятность получения кредита)...

Подключена самописная СРМ.

Ссылка http://prokredit.pro