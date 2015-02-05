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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт финансовой организации на базе WordPress
За основу взят шаблон U-design, переделан с пожеланием заказчика. Проведена SEO настройка.
На сайте разработаны сервисы. Онлайн подбор предложений банка, скоринг (оценка вероятность получения кредита)...
Подключена самописная СРМ.
Ссылка http://prokredit.pro