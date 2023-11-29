Сайт доставки цветов "Lover Flower"

Lover Flower - это интернет магазин.

В этом проекте была реализованы следующие функции:

Попап-окна; степпер для увеличения/уменьшения кол-ва продуктов, которые покупатель хочет заказать; кастомная стилизация чекбоксов, слайдер фотокарточек на странице товара, аккордеон.



Также товары добавляются в корзину, над корзиной появляется счетчик кол-ва товаров внутри нее, также, добавляя товары, их сумма складывается и выводится на экран. При удалении товаров, общая сумма уменьшается. Товары сохраняются в LocalStorage.

Весь сайт можно посмотреть пройдя по этой ссылке: https://sfizer.ru/flower/index.html