Dream House

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24 дня назад
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Dream House - сайт по выбору квартир.

Это полноэкранный красивый сайт.
Здесь есть все базовые функции большинства моих работ: Попап окна, анимация, приятный глазу дизайн.
В третьей секции есть приятная анимация блока, выполненная при помощи css+js. Всплывающая слайдер-галерея с выбором квартир.
Присутствует небольшая svg-анимация, при выборке типа квартиры.

Полностью с сайтом можно ознакомиться здесь --> https://sfizer.ru/renovation/index.html