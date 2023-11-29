Dream House
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24 дня назад
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Dream House - сайт по выбору квартир.
Это полноэкранный красивый сайт.
Здесь есть все базовые функции большинства моих работ: Попап окна, анимация, приятный глазу дизайн.
В третьей секции есть приятная анимация блока, выполненная при помощи css+js. Всплывающая слайдер-галерея с выбором квартир.
Присутствует небольшая svg-анимация, при выборке типа квартиры.
Полностью с сайтом можно ознакомиться здесь --> https://sfizer.ru/renovation/index.html