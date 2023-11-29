Dream House - сайт по выбору квартир.

Это полноэкранный красивый сайт.

Здесь есть все базовые функции большинства моих работ: Попап окна, анимация, приятный глазу дизайн.

В третьей секции есть приятная анимация блока, выполненная при помощи css+js. Всплывающая слайдер-галерея с выбором квартир.

Присутствует небольшая svg-анимация, при выборке типа квартиры.



Полностью с сайтом можно ознакомиться здесь --> https://sfizer.ru/renovation/index.html