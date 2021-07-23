Сайт на WP

Добавлена
2 года назад
44 просмотра
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https://studyintomsk.ru/

Выполнены работы по сайту

1) Оптимизация сайта.

- До оптимизации скорость загрузки мобильной версии была 35 секунд.

- Удаления кучи лишних файлов

-Сокращение кода

2) Исправление различных косяков

- Исправление не работающих, криво работающих слайдеров, всплывающих окон.

- Исправление адаптивности сайта

-Общие исправления

3) Верстка страниц, наполнение контентом