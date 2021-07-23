Сайт на WP

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Выполнены работы по сайту
1) Оптимизация сайта.
- До оптимизации скорость загрузки мобильной версии была 35 секунд.
- Удаления кучи лишних файлов
-Сокращение кода
2) Исправление различных косяков
- Исправление не работающих, криво работающих слайдеров, всплывающих окон.
- Исправление адаптивности сайта
-Общие исправления
3) Верстка страниц, наполнение контентом