Social Networks

Додаток для створення публікацій, в якому можна зареєструватись, авторизуватись, дивитись публікації свої або інших людей, ставити лайк, коментар, добавляти свої публікації. В додатку є хедер екрану, вкладена навігація, нижня навігація, мапа, по якій можна вибрати геолокацію, камера, на яку можна одразу з додатка фотографувати, базові компоненти. При додаванні створені постів, або додаванні інших даних, дані зберігаються в базі даних на сервері Firebase.

Створений з такими інструментами, як HTML, CSS, JavaScript, Redux, React Native