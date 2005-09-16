ToDo веб-приложение на React JS

Сделано на React JS

Дизайн мой

Использовано react-select библиотеку

Есть светлая и темная темы

Расширенный поиск - поиск по ключевых словах и категориях

Использовать локальное хранилище - все новые заметки сохраняються, тема запоминается

Также можно редактировать заметки, отменять редактирование, удалять, отменять удаление в течении 5 секунд

Все адаптивно и кроссбраузерно



Результат:

https://to-do-app-dimad10.vercel.app/