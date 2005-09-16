ToDo веб-приложение на React JS
HTML-верстка
Добавлена13 просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделано на React JS
Дизайн мой
Использовано react-select библиотеку
Есть светлая и темная темы
Расширенный поиск - поиск по ключевых словах и категориях
Использовать локальное хранилище - все новые заметки сохраняються, тема запоминается
Также можно редактировать заметки, отменять редактирование, удалять, отменять удаление в течении 5 секунд
Все адаптивно и кроссбраузерно
Результат:
https://to-do-app-dimad10.vercel.app/