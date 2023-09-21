Лендинг был создан без использования готового макета, а собран из нескольких разных макетов. Это привело к тому, что заказчик не понимал, как будет выглядеть конечная версия. После консультации мы определились с количеством блоков и порядком их расположения.

Адаптивность для мобильных устройств и планшетов была разработана самостоятельно.

На сайте добавлены анимации появления элементов при прокрутке и анимации кнопок. Также были добавлены SEO-атрибуты для улучшения видимости лендинга в поисковых системах.

Этапы и сроки работы:

✅1️⃣ Консультация и подготовка - 1 день (поиск и редактирование актуальных изображений, подготовка материалов для работы).

✅2️⃣ Верстка лендинга и добавление анимаций - 1 день.

✅3️⃣ Проверка на наличие багов на разных устройствах и браузерах, добавление атрибутов для базового SEO продвижения - 1 день.

✅4️⃣ Передача архива с выполненной работой.

Ссылка на работу: Надійні пасажирські перевезення з України до Польщі, Німеччини, Австрії та Угорщини (trans-gold-pk.netlify.app)