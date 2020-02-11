Ускорение загрузки http://fortell.kl.com.ua на моб

Добавлена
4 года назад
100 просмотров
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Медленно грузится страница на мобильных телефонах? Я сделаю ее быстрее!

Сайт который не очень медленный (78 баллов Mobile) всего за 2 часа поднялся до  89-91 баллов. 

Для настольних пк (было 93 балла, стало 97 баллов).

Скриншеты  добавил.

Проделаная работа:

1. Сжатие фото - 60-75%

2.  Удаление ненужного кода

3.  Рефакторинг кода

4. "preload"

5.  Замена  на svg некоторых спрайтов и иконок.

Метрика: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Ffortell.kl.com.ua%2F&tab=mobile