juricon

Юрий juricon

 
35 летУкраина/Черкассы
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Довольный заказчик - вот моя цель.

Вот что вы получаете если мы работаем  вместе.

Постоянная связь

Ежедневный фидбек, что было сделано сегодня и что будет.

Тайм менджмент

Работаю постоянно и выкладываюсь в сроки.

Предоплата только для  средних и больших проектов > 10дней

Размещаю страницу на своем хостинге

Вы видите уже в первый день как она создается и растет ежедневно )

Я имею опыт работы (более года) в коммерческой разработке сайтов(лендингов, адаптивных,  веб приложений на Ionic 3, 4. 

  • На хорошем уровне владею JavaScript ES6 и jQuery, Angular 8,  CSS 3.0, HTML 5.0, Gulp 4.0, Bootstrap, Flexbox.
  • Адаптивная верстка.
  • Имею опыт с Ionic 3.0, 4.0 + Angular + Cordova в двух проектах.
  • Владею PHP на уровне достаточном, чтобы редактировать код и добавлять нужные функции. Натяжка верстки на Wordpress + WooCommerce.
  • Также имею опыт с SCSS, SASS, Less.
  • Пиксель перфект, валидность, кроссбраузерность.
  • В работе использую Photoshop, Figma.
  • GIT
  • Ускорение загрузки страниц по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/.
Мне нравится создавать красивые и практичные страницы.  Буду рад вам помочь.

Связь:

E-mail: [email protected]

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapFigmaWooCommercejQueryAngularIonicSCSSSASSGulpPhotoshopCordovaВерстка под WordPressGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dimitrenko
Илья 
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
9 баллов
4 года назад
Верстка одной страницы под битрикс
Спасибо!
Спасибо Илье за хорошую работу. Своевременная оплата, четкие задачи.
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