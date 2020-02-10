Довольный заказчик - вот моя цель.
Вот что вы получаете если мы работаем вместе.
Постоянная связь
Ежедневный фидбек, что было сделано сегодня и что будет.
Тайм менджмент
Работаю постоянно и выкладываюсь в сроки.
Предоплата только для средних и больших проектов > 10дней
Размещаю страницу на своем хостинге
Вы видите уже в первый день как она создается и растет ежедневно )
Я имею опыт работы (более года) в коммерческой разработке сайтов(лендингов, адаптивных, веб приложений на Ionic 3, 4.
- На хорошем уровне владею JavaScript ES6 и jQuery, Angular 8, CSS 3.0, HTML 5.0, Gulp 4.0, Bootstrap, Flexbox.
- Адаптивная верстка.
- Имею опыт с Ionic 3.0, 4.0 + Angular + Cordova в двух проектах.
- Владею PHP на уровне достаточном, чтобы редактировать код и добавлять нужные функции. Натяжка верстки на Wordpress + WooCommerce.
- Также имею опыт с SCSS, SASS, Less.
- Пиксель перфект, валидность, кроссбраузерность.
- В работе использую Photoshop, Figma.
- GIT
- Ускорение загрузки страниц по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/.
Связь:
E-mail: [email protected]
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Ускорение загрузки http://fortell.kl.com.ua на моб100 просмотров
- Адаптивная верстка shoesfanshoes.com на WordPress104 просмотра
- Резиновая верстка wr.market кэшбек-сервиса117 просмотров
- Верстка макета для http://kspu.kl.com.ua/103 просмотра
- Верстка макета для http://coriolanus.kl.com.ua/90 просмотров
- Http://fortell.kl.com.ua/76 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
9 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Спасибо Илье за хорошую работу. Своевременная оплата, четкие задачи.