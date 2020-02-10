Довольный заказчик - вот моя цель.

Вот что вы получаете если мы работаем вместе.

Постоянная связь

Ежедневный фидбек, что было сделано сегодня и что будет.

Тайм менджмент

Работаю постоянно и выкладываюсь в сроки.

Предоплата только для средних и больших проектов > 10дней

Размещаю страницу на своем хостинге

Вы видите уже в первый день как она создается и растет ежедневно )

Я имею опыт работы (более года) в коммерческой разработке сайтов(лендингов, адаптивных, веб приложений на Ionic 3, 4.

На хорошем уровне владею JavaScript ES6 и jQuery, Angular 8, CSS 3.0, HTML 5.0, Gulp 4.0, Bootstrap, Flexbox.

Адаптивная верстка.

Имею опыт с Ionic 3.0, 4.0 + Angular + Cordova в двух проектах.

Владею PHP на уровне достаточном, чтобы редактировать код и добавлять нужные функции. Натяжка верстки на Wordpress + WooCommerce.

Также имею опыт с SCSS, SASS, Less.

Пиксель перфект, валидность, кроссбраузерность.

В работе использую Photoshop, Figma.

GIT

Ускорение загрузки страниц по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/.

Мне нравится создавать красивые и практичные страницы. Буду рад вам помочь.

Связь:

E-mail: [email protected]