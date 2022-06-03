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Верстка интернет магазина React
HTML-верстка
Добавлена
3 года назад
26 просмотров
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Адаптивная Верстка Блога "ShopClothesWood" на ReactJs
ознакомистя с работой
адаптивность под все современные устройства
динамический сайт
использование хранилища Redux
на основе Material-UI
реализованная возможность добавления товара в корзину, отправка формы
Евгения
shprnk_
Была
год назад
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