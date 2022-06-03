Верстка интернет магазина React

Добавлена
3 года назад
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ScreenshotShopClothesWood.png
ShopClothesWoodProductsPage.png
ShopClothesWoodCartProducts.png
ShopClothesWoodCheckoutPage.png

Адаптивная Верстка Блога "ShopClothesWood" на ReactJs

ознакомистя с работой

  • адаптивность под все современные устройства
  • динамический сайт
  • использование хранилища Redux
  • на основе Material-UI
  • реализованная возможность добавления товара в корзину, отправка формы